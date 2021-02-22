"لؤلؤ"... تثير تفاعلا بصورة من 11 سنة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة مي عمر "لؤلؤ"، مع زوجها المخرج محمد سامي، تعود إلى 11 سنة ماضية.

وعلى حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" نشر المخرج المصري، محمد سامي، صورة تجمعه بزوجته الفنانة المصرية، مي عمر، قبل 11 عاما.

الصورة أثارت ردود فعل واسعة، وتم مشاركتها على نطاق واسع، مع تعليقات مختلفة.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Sami (@directormohamedsami)

وقد نالت الصورة نحو 47 ألف تفاعل بين إعجاب وتعليق بعد أقل من 24 ساعة على نشرها.

سامي علق على الصورة قائلا: "دى صوره ليا أنا و مى من ١١ سنه، كنا بنفكر فأحلامنا ومستقبلنا وبنتمنى حاجات كتير ربنا إدانا أكتر منها كمان، عشان حاجه مهمه بعد كرمه وعطاءه، عشان بجد بنحب بعض وبنساعد بعض طول الوقت في تحقيق أحلامنا.."

وتابع قائلا: "بيتهيألي إني صعب كنت أنجح فى شغلي من غير دعم ومساندة مى ليا طول الوقت، الدعم ده حاجات كتير قوى محتاجه مليون بوست عشان تتكتب كلها ، والنهارده أنا وهي بنحتفل بنجاحها اللي تعبت فيه واشتغلت عشانه كتير، ووفقت بصعوبه بين بيتها اللي مخلياه جنه ليا أنا وبناتي وبين أهلها وحياتها وشغلها، وفي الاخر نجحت نجاح كبير يفرح بيها كل محب ويثير غيرة وحقد الكارهين، مبروك حبيبتي وبنتي ومراتي الغاليه، ودايما ناجحه ومتفوقه، وتحيه لكل ست ناجحه وعارفه توصل لنجاحها رغم واجبتها تجاه أسرتها".

يشار إلى أن مي عمر كانت قد تصدرت محرك البحث غوغل، كأبرز المواضيع التي يتم البحث عنها مطلع الشهر فبراير/ شباط الجاري وذلك بعد مشهد اغتصاب في مسلسل "لؤلؤ" من قبل "بودا" الذي يؤدي دوره الفنان محمد الشرنوبي.

وقد حظي المسلسل بنسب مشاهدة عالية، وتفاعل الجمهور معه تفاعلا كبيرا، اتضح من خلال المجموعات التي تكونت باسمه على السوشيال ميديا وأعداد المشتركين فيها.