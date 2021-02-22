بسبب فرجاني ساسي... مي حلمي تعلق على وقف برنامجها وإحالتها للتحقيق

علقت الإعلامية المصرية مي حلمي، على قرار قناة "الحدث اليوم" وقف برنامجها لمدة أسبوع وإحالتها للتحقيق.

وأثارت حلمي الجدل، بعدما نسبت تصريحا لقناة "الزمالك"، بشأن تجديد النادي التعاقد مع اللاعب التونسي فرجاني ساسي، وتبين بعد ذلك أن الخبر خاطئ، ومصدره مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مي حلمي لـ "اليوم السابع"، إن الجمهور حكم على الموضوع دون أن يستكمل الحلقة للنهاية.

وأوضحت أنها أشارت لاحقا في مداخلة مع لاعب الزمالك السابق وليد عبد اللطيف أن هذه الأخبار متداولة على السوشيال ميديا وأن القناة غير مسؤولة عنها.

ولفتت إلى أنها ستظهر على الشاشة مجددا يوم الأحد المقبل بشكل طبيعي.

وكانت قناة الحدث اليوم قد ألزمت مي حلمي بتقديم اعتذار إلى قناة الزمالك، عن التصريحات الخاطئة التي بثتها خلال حلقة أمس من برنامجها الرياضي"الحكم".