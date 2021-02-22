فنان يصف مسلسله مع ياسمين صبري بـ"أسوأ تجربة"

كشف فنان مصري أن مسلسل "فرصة ثانية" من بطولة مواطنته الفنانة، ياسمين صبري، أنه "أسوأ تجربة" على حد وصفه.

وأشار الممثل إدوارد في تصريحات لبرنامج "إنسايدر بالعربي"، المذاع على قناة دبي إلى أن "المسلسل من أسوأ التجارب التي دمها في حياته، ووعد الجمهور بأنه لن يقدم أعمالا فنية مماثلة أو أعمال دون المستوى".

وأوضح إدوارد أن مسلسل "فرصة ثانية" "كان سيئا بسبب معاناته من فقر في السيناريو، وهذا كان شيئا واضحا، وكان من الممكن أن يكون أفضل من الطريقة التي عرض بها".

وأكد أنه سبق له وأن تعاون فنيا مع الفنانة ياسمين صبري في مسلسل "حكايتي"، الذي يعتبره أفضل وأنجح من مسلسل "فرصة ثانية" وحقق ردود فعل جيدة وقت عرضه.

و"فرصة تانية" هو أحدث مسلسلات ياسمين صبري، الذي عرض في موسم دراما رمضان 2020، ويشارك في بطولته كل من أحمد مجدي وهبة مجدي وأيتن عامر وإدوارد ودياب ومحمود البزاوي وأشرف زكي وهبة عبدالغني وابتهال الصريطي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".

وتدور أحداث المسلسل حول "ملك" التي تفقد الذاكرة بعد وقوع حادث أليم لها بسبب صدمتها في خطيبها "زياد" وخيانته لها.

وأثار المسلسل سخرية مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أثناء عرضه الأول في رمضان الماضي بسبب مشهد له غير متجانس مع الواقع.

وسادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشهد تناول وجبة الغذاء بين بطلي المسلسل ياسمين صبري (ملك) وأحمد مجدي (زياد).

وجاءت حالة السخرية بعدما وضع "زياد" الملوخية على المكرونة بالبشاميل خلال المشهد الذي عُرض ضمن الحلقة الـ11، ما أثر دهشة رواد مواقع التواصل وأطلقوا مجموعة من التعليقات الساخرة، وبدأت التساؤلات حول متى نأكل مكرونة مع الملوخية؟.

يشار إلى أن إدوارد حقق نجاحا كبيرا من تجسيده شخصية "مجدي هلال" مدير أعمال الفنانة مي عمر في أحداث مسلسل "لؤلؤ"، الذي انتهى عرضه مؤخرا على الفضائيات.