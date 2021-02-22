دجاجة تجعل نمرا يسقط على ظهره... فيديو

يعد النمر من الحيوانات المفترسة التي تمتلك قوة تمكنها من الفتك بفرائسها في لحظات، ورغم ذلك فإن دجاجة ضعيفة تسببت في سقوطه على ظهره.

يرصد ذلك مقطع فيديو نشرته صحيفة "تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، مشيرة إلى أن هذا الأمر حدث أثناء وجود النمر داخل القفص الخاص به في إحدى حدائق الحيوان شرقي الصين.

A tiger was filmed falling onto its back after a visitor at a zoo in eastern China dangled a live chicken into the enclosure. pic.twitter.com/GDZwT4QIK3 — SCMP News (@SCMPNews) February 22, 2021

ولفتت الصحيفة إلى أن أحد الزائرين قام بتعليق دجاجة من ساقيها بحبل طويل ليتم إنزالها إلى النمر داخل القفض الخاص به وجعلها على ارتفاع أكبر بقليل من الارتفاع الذي يمكنه الوصول إليه.

وتقول الصحيفة إن إدارة حديقة الحيوان سارعت في التعامل مع الحادث ومنعت دخول الحيوانات الحية إلى حديقة الحيوان حتى لا يتكرر هذه الحادث، الذي اعتبره البعض إهانة لهذا الحيوان الذي يحتل مكانة كبيرة داخل الحياة البرية بينما يتم استغلاله مثل لعبة داخل حديقة الحيوان.