عمرو دياب ينشر الملصق الدعائي الأول لإعلان عطره في حمام سباحة

نشرت الفنان المصري، عمرو دياب، الملصق الدعائي الأول لإعلان عطره الجديد والذي يستعد لحفل إطلاقه في دبي.

وظهر عمرو دياب، في الصورة التي نشرها عبر حسابه على "إنستغرام"، بأحد حمامات السباحة مرتديا "كاب" ونظارة شمسية في إطلاله صيفية جدا.

View this post on Instagram A post shared by Amr Diab (@amrdiab)

وكان الهضبة شوق جمهوره بأحدث ظهور له في دبي، والتي ظهر فيها داخل أحد حمامات السباحة. وظهر، خلال الصورة، مديرا ظهره، بينما ارتدى قبعة يحمل كلمة "شكرا" وهو اسم أغنيته التي صدرت في ألبومه "يا أنا يا لأ". وقال: "قريبا عطر عمرو دياب 34"، وذلك في إشارة لقرب إطلاق عطره.

يذكر أن عمرو دياب، يستعد لطرح عطره الذي يحمل اسمه خلال الفترة القادمة، حيث انتهى من تصوير الإعلان الخاص به على أنغام أغنية "وأنا معاك"، والتي تم تصويرها بين دبي وأبوظبي مع المخرج طارق العريان.