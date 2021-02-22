لحظة سقوط الشيف بوراك بإناء كبير أمام مطعمه في دبي... فيديو

خلافا لعادته في إبهار متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بنجاحه في التعامل مع أواني طهي عملاقة، فاجئ الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير، جمهوره بمقطع فيديو مختلف في هذه المرة.

وفي مقطع الفيديو الذي نشره على حسابه بموقع "انستغرام"، عجز الشيف بوراك عن قلب إناء كبير مملوء بالطعام أمام مطعمه في دبي.

وقد يكون وزن الإناء الزائد قد جعل الشيف التركي يفقد سيطرته ويسقط به على الأرض، الأمر الذي دفع عدد من الأشخاص للإسراع في مساعدته ورفع الطبق الكبير، قبل أن يسقط الطعام على الأرض.

View this post on Instagram A post shared by Burak Özdemir (@cznburak)

وحظي مقطع الفيديو بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تخطى عدد مشاهداته 11 مليون مشاهدة.

وقبل أيام ترددت أنباء عن إغلاق مطعم الشيف التركي، في دبي، وهو ما رد عليه بوراك بمشاركة مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، يظهر جانب من زيارة الممثل الأمريكي ويل سميث، له داخل مطعمه في دبي، لينفي بذلك شائعة غلقه.