حبس مدير أعمال هيفاء وهبي 5 سنوات... والفنانة اللبنانية تستشهد بـ"آية قرآنية"

قرر القضاء المصري، أمس الاثنين 22 فبراير/شباط، حبس محمد وزيري مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لمدة 5 سنوات بتهمة التبديد والنصب عليها في مبلغ 63 مليون جنيه مصري.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن "محكمة جنح الشيخ زايد، أصدرت قرارها بحبس وزيري لمدة 5 سنوات بتهمة التبديد والنصب على هيفاء وهبي في مبلغ 63 مليون جنيه مصري، مؤكدة أن "وزيري حضر الجلسة بعد استدعائه من الحبس ورافقه شقيقه".

من جانبها، احتفلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بانتصار القضاء المصري لها، وقامت بنشر جزء من منطوق الحكم على محمد وزيري، عبر حسابها على "تويتر"، وعلقت عليه قائلة: "الحكم في قضيتي النصب والاستيلاء، شكرًا للقضاء المصري العادل، ما النصر إلا من عند الله والحمد لله".

الحكم في قضيتيّ النصب والاستيلاء

شكرا للقضاء المصري العادل 🇪🇬

ما النصر الا من عند الله والحمدلله 🙏🏻 pic.twitter.com/0uCXMtzvXz — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) February 22, 2021

وتقدمت هيفاء وهبي، في الخامس من مايو/ أيار 2020، من خلال وكيلها القانوني في مصر، المستشار ياسر قنطوش، ببلاغ يحمل رقم 17766 لسنة 2020، جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق، محمد حمزة عبد الرحمن محمد، الشهير بـ"محمد وزيري".

وقال محامي هيفاء وهبي، في بلاغه، إن محمد وزيري كان يعمل مديرا لأعمال موكلته في مصر، وكان المعني بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخصها، كما كان يتولى تسلم القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين، إضافة إلى توليه إيداعها بالبنك في حساب هيفاء وهبي.

وأشار إلى أن وزيري استغل التوكيل الذي حررته له هيفاء وهبي، وحصل على مبلغ 63 مليون جنيه مصري (نحو 4 ملايين دولار أمريكي) دون وجه حق من ممتلكاتها، وأودع المبلغ في الحساب الخاص به، دون علم هيفاء وهبي.