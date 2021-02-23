أردوغان مسددا ركلة جزاء.. سنواصل إحراز الأهداف.. صور

الصورة التقطت، بحسب وكالة الأناضول الرسمية، أمس الإثنين 22 فبراير/شباط، خلال حفل افتتاح ملعب "غورسل أكسل" لكرة القدم في ولاية إزمير غربي البلاد.
وأرفق أردوغان بالصورة تغريدة قال فيها "لا توقف... سنواصل إحراز الأهداف".
Durmak yok, gollere devam... 🇹🇷 pic.twitter.com/i5f10sfHtT— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 22, 2021
وكان في حراسة المرمى أثناء تسديد الرئيس التركي الركلة نائب حزب العدالة والتنمية الحاكم عن مدينة إزمير، ألباي أوزالان، وفق ما تظهره مجموعة صور نشرتها الوكالة التركية.
نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صورة له عبر صفحته على "تويتر"، أثناء تنفيذه ركلة جزاء، تحت عنوان "لا توقف.. سنواصل إحراز الأهداف"— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 23, 2021
وكانت الصورة التقطت أمس الإثنين، خلال حفل افتتاح ملعب "غورسل أكسل" لكرة القدم في ولاية إزمير غربي البلادhttps://t.co/QqSLI8Er9Y pic.twitter.com/Je7wN8xYy0
يشار إلى أن أردوغان لاعب كرة قدم سابق، حيث كان يلعب في نادي "قاسم باشا" الذي يحمل اسم الحي الذي ولد فيه بمدينة إسطنبول.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)