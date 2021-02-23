عمرو دياب يطرح إعلان عطره الجديد... فيديو

طرح المطرب المصري، عمرو دياب، مساء أمس الاثنين، إعلان العطر الجديد الذي يحمل اسمه "Amr Diab Eau de Parfum 34".

ونشر الهضبة، الإعلان عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، على أنغام أغنية "وأنا معاك" والتي طرحها ضمن ألبومه الأخير "يا أنا يا لأ"، ويظهر عمرو دياب في الإعلان رفقة الإعلامية وعارضة الأزياء إنجي كيوان وأخريات، وهو من إخراج طارق العريان.

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وكان عمرو دياب شوق جمهوره بأحدث ظهور له في دبي، والتي ظهر فيها داخل أحد حمامات السباحة. وظهر، خلال الصورة، مديرا ظهره، بينما ارتدى قبعة يحمل كلمة "شكرا" وهو اسم أغنيته التي صدرت في ألبومه "يا أنا يا لأ". وقال: "قريبا عطر عمرو دياب 34"، وذلك في إشارة لقرب إطلاق عطره.

كما نشرت بعدها الفنان المصري، الملصق الدعائي الأول لإعلان عطره الجديد والذي يستعد لحفل إطلاقه في دبي. وظهر عمرو دياب، في الصورة التي نشرها عبر حسابه على "إنستغرام"، بأحد حمامات السباحة مرتديا "كاب" ونظارة شمسية في إطلاله صيفية جدا.