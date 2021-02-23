بمقارنة مضحكة... نجم "مسرح مصر" يعلق على عطر عمرو دياب

علق الفنان الكوميدي محمد أنور بمقارنة مضحكة على العطر الجديد الذي أطلقه المطرب عمرو دياب.

ونشر محمد أنور كوميكس طريف يظهر صورة للهضبة في إعلان عطره وهو محاط بفاتنتين، وأخرى له هو وحمدي الميرغني وهما متنكران في زي سيدات.

وعلق على الصورة الأولى بالقول "لما تشتري برفيوم الهضبة"، وكتب على الثانية "لما تشتري برفيوم من العتبة"، في إشارة لسوق شعبي كبير يقع وسط القاهرة.

وتصدر هاشتاج برفيوم عمرو دياب، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك عقب طرحه إعلان عطره الجديد.