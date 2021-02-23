"بسبب رائحته"... علا رشدي تثير جدلا بسبب تصريحاتها عن زوجها أحمد داوود... فيديو

تصدر اسم الفنانة المصرية، علا رشدي، قائمة البحث في محرك البحث "غوغل"، اليوم الثلاثاء 23 فبراير/شباط، بعد تصريحاتها عن زوجها الفنان، أحمد داوود، في أحد البرامج التلفزيونية.

وكشفت رشدي خلال استضافتها مع زوجها في برنامج "صاحبة السعادة"، أمس الاثنين 22 فبراير/شباط، والمذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية أن السبب الأساسي في انجذابها له هو رائحته، بعد أن تعرفت عليه للمرة الأولى في مركز الإبداع.

وقالت: "كانت رائحته الجميلة حتى بعد 5 ساعات من الرقص، كما جذبني له أن هناك شبها بينه وبين تمثال "ديفيد" للفنان العالمي الراحل، مايكل أنجلو، وملامحه الرومانية".

كما أشارت علا رشدي في اللقاء إلى أن إلى أن فكرة الزواج لم تخطر على بالها دائما، موضحة أنها كانت ممثلة في ذلك الوقت، ووقعت فى حب أحمد وحاولا تقارب وجهات النظر بين الأهل لصغر عمره وأنه مازال في بداية مشواره الفني.

من جانبه، أفصح أحمد داوود لبرنامج "صاحبة السعادة" أن زوجته علا رشدي احتفظت بباقة الورد الخاصة بحفل زفافهما، وحافظت عليها حتى الأن داخل إطار خشبي.

وتابع مازحا أن كعكة الزفاف احتفظت بقطعة منها داخل صندوق، وقالت له إنهما سيتناولانها بعد مرور 10 سنوات على زواجهما.

أحمد داوود وعلا رشدي عملوا فرحين واحد للأهل والتاني للصحاب.. تعالوا نشوف الفرق بين الاتنين 😁

ومن الواضح كده إن علا بتحب تعمل ذكريات قوية لدرجة إنها احتفظت بـ حته من تورتة الفرح لمدة 7 سنين! 😍

#صاحبة_السعادة pic.twitter.com/NSMxAq5Zgs — dmctv (@dmctv) February 22, 2021

يشار إلى أن آخر أعمال علا رشدي الفنية هو مشاركتها في بطولة مسلسل "بـ100 وش"، الذي عرض في رمصان الماضي، ويشارك فيه نيللي كريم وآسر ياسين، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

وكانت علا رشدي وزوجها أحمد داوود من بين الفنانين الذين أصيبوا بفيروس "كورونا" المستجد، بعد حضورهما مهرجان الجونة السينمائي العام الماضي، وشفيا منه.