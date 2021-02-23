فيسبوك تمنح شابا تونسيا 25 ألف دولار لاكتشافه ثغرة خطيرة

منحت شركة فيسبوك 25 ألف دولار مكافأة لشاب تونسي بعدما اكتشف ثغرة أمنية خطيرة في إحدها منصاتها.

وتمكن الشاب محمد العجيمي، من اكتشاف ثغرة في موقع التواصل الاجتماعي ''إنستغرام''، تتعلق بمنظومة السلامة، حيث تسمح للمستخدمين غير المصرح لهم بتعديل إعدادات أي حسابات على الشبكة.

وبادرت فيسبوك المالكة لمنصة "إنستغرام"، إلى إصلاح هذه الثغرة وتقديم الشكر للشاب التونسي، ومنحه مكافأة قدرها 25 ألف دولار، بحسب قناة "نسمة" الخاصة.