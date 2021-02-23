بعدما طالبوا بمحاكمتها... سامية الطرابلسي توجه رسالة للسعوديين

وقالت الطرابلسي في تغريدة بحسابها على تويتر إنها تكن كل الاحترام والتقدير للسعودية وشعبها.

ولفتت إلى أنها قضت في المملكة "أجمل سنوات العمر"، معتبرة أن ما نشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات منسوبة لها "حول الأزمة غير صحيح جملة وتفصيلا".

اكن كل احترام وتقدير للمملكة العربية السعودية

وشعبها الاصيل وقضيت فيها من اجمل سنوات العمر

وما تم نشره مؤخرا في بعض وسائل التواصل من تصريحات منسوبة لي حول الأزمة غير صحيح جملة وتفصيلا . — سامية الطرابلسي (@samiatrabelsiii) February 22, 2021

وكانت مواقع إخبارية وصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي قد نقلت مؤخرا عن الطرابلسي "تصريحات مستفزة" بشان أزمة عملها مع جراح تجميل في المملكة دون شهادة.

ونسبت تلك المواقع إلى سامية الطرابلسي قولها "مين قال إن التحقيقات في الموضوع ده سارية.. الموضوع مات" وأنها لا تلتفت إلى الهجوم عليها "وكل واحد يقول اللي هو عاوزه".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تصدرت الفنانة التونسية سامية الطرابلسي التريند في السعودية، وتعرضت لهجوم حاد بعد اعترافات خطيرة لها عن عملها في المملكة.

وأعاد مغردون نشر مقطع فيديو للممثلة التونسية التي تحمل الجنسية اللبنانية يعود تاريخه إلى 10 أشهر، اعترفت فيه بعملها مع أكبر جراح تجميل في مدينة جدة غربي المملكة، دون أن تحمل أي شهادة طبية.

وخلال برنامج "فكرة سامي الفهري" الذي يُعرض على قناة "الحوار" التونسية، قالت الطرابلسي إنها "كانت تجري بنفسها حقن للفيلر والبوتكس لعديد من المرضى دون أن تحصل على شهادة طبية لكنها حصلت على تدريب لمدة 6 شهور على يد الجراح المختص الذي كانت تعمل معه لسنوات طويلة حتى أنها أصبحت واحدة من أشهر العاملين في هذا المجال"، وفق قولها.

تصريحات سامية الطرابلسي أثارت، حالة من الاستياء بين سعوديين على مواقع التواصل، وصلت إلى حد المطالبة بمحاكمتها، وإصدار بيان من وزارة الصحة توضح فيه موقفها.