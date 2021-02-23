الترفيه السعودية: عرض مسرحية "بودي جارد" على منصة إلكترونية خلال أيام

تستعد الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية لعرض مسرحية "بودي جارد" المصرية تلفزيونيا لأول مرة، وذلك بعد 21 عاما من الانتظار.

وقالت الهيئة العامة للترفيه في المملكة، اليوم الثلاثاء، على "تويتر": "لأول مرة سيتم عرض مسرحية "بودي جارد" يوم 26 فبراير/ شباط على منصة "شاهد" برعاية هيئة الترفيه".

وتعد مسرحية "بودي جارد" للزعيم عادل إمام، أطول المسرحيات عرضا في الوطن العربي، حيث استمر عرضها على خشبة المسرح 11 عاما، بإحدى المنصات الإلكترونية نهاية الشهر الجاري.

ويمتد عرض المسرحية 180 دقيقة وهي من تأليف الكاتب يوسف معاطي وإخراج رامي إمام وشارك في بطولتها إلى جانب عادل إمام عزت أبو عوف وسعيد عبد الغني ورغدة.

وقال مخرج المسرحية رامي إمام، إن هذه المسرحية حصلت على نجاح جماهيري كبير بسبب ما وصفه بـ"الصورة الجيدة التي أطل بها عدل إمام"، إلى جانب "الفكرة الجديدة التي حملتها المسرحية"، إضافة إلى الطابع الكوميدي الموسيقي لها، بحسب بيان مجموعة "إم بي سي".

لأول مرة سيتم عرض مسرحية "بودي جارد" يوم 26 فبراير على منصة @ShahidVOD برعاية #هيئة_الترفيه 🎬💚 https://t.co/D484Y9OGxY pic.twitter.com/bd4uF0XyXx — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) February 23, 2021

وحصلت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية على حقوق عرض المسرحية، ليتم عرضها من خلال منصة "شاهد"، وفقا لبيان مجموعة "إم بي سي" الإعلامية.

وتدور أحداث المسرحية حول السجين أدهم الذي يعقد صفقة داخل السجن مع رجل الأعمال سعد، المتهم بسرقة 700 مليون جنيه، يعمل بموجبها حارسا شخصياً لزوجة سعد، تلك التي تقع في حب أدهم. وبعد فترة يكتشف سعد خيانة زوجته فيحاول تلفيق تهمة لأدهم والهروب بما سرقه من مال.