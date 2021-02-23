مصر... حكم جديد لصالح زينة ضد أحمد عز

أمرت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء، بإلزام الممثل أحمد عز بزيادة نفقة توأم الفنانة زينة، إلى 60 ألف جنيه شهريا.

وبحسب موقع "المصري اليوم"، قضت محكمة أسرة مدينة نصر، اليوم بقبول الدعوى المقامة من زينة ضد عز، والتي كانت تطالب فيها بزيادة نفقة توأمها إلى 60 ألف جنيه شهريًا.

وكانت محكمة أول درجة قضت العام الماضي بإلزام عز بدفع نفقة شهرية 30 ألف جنيه للتوأم، إلا أن زينة أقامت الدعوى للمطالبة بتزويد المبلغ.

وكان محامي زينة قدم خلال الجلسة السابقة حافظة مستندات تحتوي على تحريات تفيد بامتلاك أحمد عز فيلا جديدة، إضافة إلى شرائه سيارة بورش، وطلب من المحكمة زيادة نفقة طفلي موكلته.