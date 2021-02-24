سلاحف تكساس البحرية تعود إلى المياه بعد إنقاذها... فيديو

بدأت سلاحف تكساس البحرية تعود إلى المياه بعدما تم إنقاذها من موجة البارد القارس، التي شهدتها الولاية وكادت تقضي عليها.

ونشرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية مقطع فيديو يرصد لحظة نقل تلك السلاحف البحرية في إحدى القوارب وإنزالها إلى المياه بعدما تحسنت حالتها.

وأنقذ المتطوعون في ولاية تكساس الساحلية آلاف السلاحف البحرية من المياه المتجمدة والشواطئ خلال العاصفة الشتوية التاريخية.

استقبلت شواطئ تكساس ما يقرب من 4500 سلحفاة بحرية، وفقا لتغريدة حساب رسمي تابع لمحمية تكساس للمتنزهات والحياة البرية.

يذكر أن الكائنات ذات الدم البارد معرضة بشكل خاص للطقس القاسي لأنها غير قادرة على تنظيم درجة حرارة أجسامها.

🐢WATCH: Some of the sea turtles that were rescued after becoming stunned when temperatures dropped in Texas last week were released into the waters of the Gulf of Mexico pic.twitter.com/NRN9M3rcbC — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) February 24, 2021

فعندما تنخفض درجات حرارة الماء بصورة كبيرة تظل السلاحف البحرية مستيقظة ولكنها تفقد قدرتها على الحركة، وهي حالة تسمى "الصعق البارد" التي غالبا ما تؤدي إلى الوفاة بسبب الإصابة أو الجنوح أو الغرق.