الأرصاد المصرية تكشف توقعاتها لطقس الخميس

يسود، اليوم الخميس، طقس مائل للدفء نهارا على بعض المناطق، بينما يكون شديد البرودة ليلا، وفقا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية المصرية.

ذكرت ذلك "بوابة أخبار اليوم" المصرية، مشيرة إلى أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية يتوقعون أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية.

ويكون الطقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وتكون الرياح معتدلة على معظم الأنحاء، بينما يكون شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد.

وتوقعت الأرصاد المصرية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة مع تكون شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

ولفتت إلى أن حالة البحر المتوسط تكون مضطربة مع نشاط للأمواج التي يتراوح ارتفاعها من مترين إلى ثلاثة أمتار، بينما تكون الرياح السطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 1.75 متر إلى مترين ونصف، بينما تكون الرياح السطحية شمالية غربية.