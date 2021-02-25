خبراء يحذرون من مخاطر استخدام تطبيق "كلوب هاوس"

حذر خبراء "Roskachestvo" المستخدمين من التهديدات الأمنية عند استخدام تطبيق "Clubhouse"، بالإضافة إلى تطبيقات "Android" غير الرسمية الأخرى.

لفت الخبراء إلى حقيقة أن تطبيق "Clubhouse"، يطلب عند التثبيت من المستخدم الوصول إلى جهات الاتصال الموجودة على الجهاز ويعرض إرسال دعوات إلى الأشخاص من دفتر العناوين. ومع ذلك، لا يُعرف الشكل الذي يتم تخزين هذه البيانات فيه، ولم يتم توفير القدرة على حذف هذه المعلومات بعد، بحسب ما ذكر موقع "rskrf".

على خلفية الشعبية المتزايدة للتطبيق، يمكن للمهاجمين الاستفادة من حقيقة أن "Clubhouse" لا يزال متاحًا لأجهزة "iOS" فقط.

ظهرت العديد من النسخ غير الرسمية بالفعل على أجهزة "Android"، ولكن في الواقع، يمكن أن تتحول هذه الإصدارات غير الرسمية إلى أي شيء، حتى فيروسات، مما يشكل تهديدًا محتملاً لأي شخص يقرر تثبيتها على هاتف ذكي.

يعمل التسجيل في "Clubhouse" على مبدأ الدعوات، ولكن على الويب يمكنك بالفعل العثور على إعلانات لبيع الدعوات المزيفة، وهو أمر محفوف بالمخاطر وخسارة الأموال.