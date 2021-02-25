معمرة تبلغ من العمر 105 أعوام تتعافى من كورونا وتكشف سر الشفاء

كشفت معمرة تبلغ من العمر 105 أعوام في ولاية نيو جيرسي الأمريكية كيف استطاعت أن تهزم مرض "كوفيد – 19".

ووفقا لصحيفة "يونيلاد" الأمريكية، أصيبت لوسيا ديكيرك هي أقدم مقيمة في دار لرعاية المسنين، يوم 25 كانون الثاني/ يناير، بفيروس كورونا حيث كان من المقرر أن تتلقى الجرعة الثانية من اللقاح في اليوم التالي.

وأوضحت ديكيرك أنها تمكنت من الانتصار على مرض "كوفيد 19" بفضل الصلاة والمواظبة على تناول الطعام الصحي.

وقالت الأمريكية أن تناول الزبيب المنقوع في مشروب الجن كل صباح، ساعدها على هزيمة فيروس كورونا. بالإضافة إلى ذلك، تشرب ديكيرك عصير الصبار وتنظف أسنانها بصودا الخبز.

الجدير بالذكر أن لدى ديكيرك ولدان وخمسة أحفاد و 12 من أبناء الأحفاد و11 من أبناء أبناء الأحفاد.

وقال أحد أبنائها، فيليب لوز، إن الأسرة كانت قلقة في البداية عندما علموا أن ديكيرك أصيبت بفيروس كورونا ومع ذلك كانوا متأكدين من شفائها.