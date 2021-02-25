35 كيلوغراما من الصوف...إنقاذ حياة خروف..صور

عثر رجال الإنقاذ على خروف ضائع ومريض في إحدى الغابات في أستراليا، وأجريت له أول عملية جز لصوفه منذ 5 سنوات.

وأشارت تقارير إعلامية أسترالية إلى أن الخروف كان يعاني من نقص الوزن في الوقت الذي أنتج فيه صوفا سميكا وثقيلا كان يغطي معظم جسده.

الخروف المعروف باسم "باراك" كان بالكاد قادرا على الرؤية بسبب صوفه الكثيف الذي غطى وجهه وعينيه، بحسب ما نشر موقع newsinfo.inquirer.

A wild and ailing sheep found in a forest in Australia, named Baarack by rescuers, has yielded a fleece weighing more than 35 kilograms. https://t.co/e2NXfjpcpw — Inquirer (@inquirerdotnet) February 24, 2021

واتصل أحد الأشخاص بمحمية Edgar’s Mission Farm بالقرب من لانسفيلد ، فيكتوريا، ليبلغهم بالعثور عليه.

وذكرت المحمية أنه بعد التخلص من الصوف الذي كان يغطيه وبلغ وزنه نحو 35 كيلوغراما، أصبح باراك أخف وزنا بالفعل، ولن يكافح بعد الآن من أجل الحصول على الطعام والمأوى.