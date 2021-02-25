35 كيلوغراما من الصوف...إنقاذ حياة خروف..صور

وأشارت تقارير إعلامية أسترالية إلى أن الخروف كان يعاني من نقص الوزن في الوقت الذي أنتج فيه صوفا سميكا وثقيلا كان يغطي معظم جسده.
الخروف المعروف باسم "باراك" كان بالكاد قادرا على الرؤية بسبب صوفه الكثيف الذي غطى وجهه وعينيه، بحسب ما نشر موقع newsinfo.inquirer.
A wild and ailing sheep found in a forest in Australia, named Baarack by rescuers, has yielded a fleece weighing more than 35 kilograms. https://t.co/e2NXfjpcpw— Inquirer (@inquirerdotnet) February 24, 2021
واتصل أحد الأشخاص بمحمية Edgar’s Mission Farm بالقرب من لانسفيلد ، فيكتوريا، ليبلغهم بالعثور عليه.
How it started vs how it’s going. #frisør #corona pic.twitter.com/hFmqsIi7pO— Eva Møller (@mediemedicin) February 24, 2021
وذكرت المحمية أنه بعد التخلص من الصوف الذي كان يغطيه وبلغ وزنه نحو 35 كيلوغراما، أصبح باراك أخف وزنا بالفعل، ولن يكافح بعد الآن من أجل الحصول على الطعام والمأوى.
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