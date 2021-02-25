النار تتهاوى من أعالي الجبال في منظر يفوق الخيال... فيديو

في آخر 15 يوما من شهر فبراير/ شباط من كل عام، يظهر شلال مؤقت، في جبال كاليفورنيا الأمريكية، يبلغ ارتفاعه 1500 قدم وتنعكس أشعة الشمس على مياهه لتعطيه منظرا خياليا مذهلا ومشعا، وتبدو وكأنها نار تتهاوى من أعالي الجبال.

وتسمى هذه الظاهرة السنوية بظاهرة "Firefall" ( تساقط النار) التي تحدث عادة في منتصف شهر فبراير/ شباط وتمتد إلى أواخره، وذلك في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

Incredible moment waterfall looks like it's on fire pic.twitter.com/P8jqV2QPty — The Sun (@TheSun) February 25, 2021

تضرب أشعة الشمس الشلال المنحدر، من جبال سييرا نيفادا بولاية كاليفورنيا، بزاوية معينة وتعطي الشلال مظهرا مذهلا كشريط ناري منحدر من الأعالي الجبلية.