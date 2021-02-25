انزلاق جليدي هائل لسطح بحيرة ضخمة شرقي الولايات المتحدة... فيديو

وأكدت صحيفة "wgntv" الأمريكية، أن الطقس الحالي هو الأكثر اعتدالًا في الأسابيع الثمانية الأخيرة، موضحة أن سبب الانزلاق يعود إلى الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة.

Giant ice sheet covering frozen Lake Michigan breaks awayhttps://t.co/yzSUhiOvPh pic.twitter.com/x3np3isqhO — Yeni Şafak English (@yenisafakEN) February 25, 2021

​وتعتبر بحيرة ميشيغان هي ثاني أكبر بحيرة في الولايات المتحدة من حيث الحجم، والثالثة من حيث المساحة.