ضجة في مصر حول فنانة شهيرة بسبب مراسل شاب... وبيان اعتذار عاجل

علقت الفنانة المصرية، سميرة عبد العزيز، على الضجة التي أحدثها مقطع مصور متداول لها مع مراسل شاب في أحد القنوات.

ويصور المقطع القصير اندهاش سميرة عبد العزيز من سؤال المراسل في بداية اللقاء عن اسمها، لترفض التصوير معه وتنصرف عن الكاميرا غاضبة.

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وفي مداخلة هاتفية لها مع فضائية "تن تي في" المصرية، كشفت سميرة عبد العزيز عن كواليس الواقعة، مشيرة إلى أنها حدثت قبل 3 سنوات أثناء حضورها مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، وأكدت أنه من العيب أن يجري مراسل لقاء مع فنان وهو يجهله.

وعبرت عبد العزيز في مداخلتها الهاتفية عن اندهاشها من تداول هذا الفيديو بعد 3 سنوات، خاصة وأنه لا يستحق النشر، بحسب رأيها حتى علمت أن المراسل هو من نشره من أجل تحقيق مشاهدات مرتفعة.

وشددت سميرة عبد العزيز أنها أول وآخر مرة تتعرض فيه لهذا الموقف.

وعبر الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن تضامنهم مع الفنانة سميرة عبد العزيز بعد تداول مقطعها المصور مع المراسل الشاب، وأكدوا أنه ليس من المهنية إجراء حوار مع ضيف لا يعرف من هو.

لا طبعا غلطته انه مش مهني بصرف النظر عن قيمة الفنانة سميرة عبدالعزيز..انما المذيع مفروض يكون عارف هو هيكلم مين مش فوضى هي — Abdou elzeer (@Body25714594) February 25, 2021

عيل سافل وقليل الادب وحظه ان سميرة عبد العزيز فنانة محترمة هو او وقع في واحده رقاصة كانت عرفته مين هي والا صحيح اللي زي ده هيبقي حافظ اسم الرقاصات اشكال وسخة — said eid (@anapepeto) February 25, 2021

قمة الذوق فعلا من الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز وقمة الجهل والتخلف من المذيع الفج الذى لايعرف الفنانة الجميلة سميرة علد العزيز https://t.co/fd6gnpWzwh — mohamed fathy (@mohamed97772727) February 25, 2021

الحق مش عليه ، على اللّي مَسّكه المايك ‼️

سميرة عبد العزيز قيمة وقامة فنية عالية ، ولا يجوز التّعامل الصبياني هذا معها 😳‼️🌺 — فيصل الثاقب 🇰🇼🌞 (@FaisalAlThaqeb) February 25, 2021

وأمام هذه الضجة، أصدرت شركة إنتاج اللقاء بيانا عاجلا عبر حسابها على موقع "فيسبوك" تعتذر فيه للفنانة سميرة عبد العزيز عما بدر من المراسل، وأكدت أنه كان متدربا لديها وأوقفته عن العمل منذ تلك الواقعة، وأضافت أنه أعاد نشر الفيديو دون علمها.

كما أن الشركة شاركت مقطعا مصورا يرصد مشوار سميرة عبد العزيز الفني في الدراما التلفزيونية وشاشة السينما وخشبة المسرح والإذاعة.