أبل تخطط لإطلاق طرازين جديدين من أجهزة "ماكبوك برو" بتغييرات جذرية

تخطط شركة "Apple" لإطلاق طرازين جديدين من أجهزة "MacBook Pro" مجهزين بمنفذ "HDMI" وقارئ "SD" في النصف الثاني من عام 2021.

وأوضح المحلل مينغ شي كو توقعاته في مذكرة بحثية أكد فيها على عودة قارئ بطاقة "SD" لأول مرة بواسطة مارك جورمان من بلومبرج الشهر الماضي، بحسب ما ذكر موقع "macrumors".

Kuo: New MacBook Pro Models With HDMI Port and SD Card Reader to Launch Later This Year https://t.co/DgShyY4EEv pic.twitter.com/IrbCd8fhnA — Ian Brown (@ianbrowncc) February 23, 2021

​وكتب كو: "نتوقع أن طرازي MacBook Pro الجديدين من Apple في 2H21 سيكون فيهما العديد من التغييرات المهمة في التصميم والمواصفات، بعض التغييرات العملية للمستخدمين هي تجهيز قارئ بطاقة "SD" ومنفذ "HDMI".

في الشهر الماضي، قال كو إن Apple تخطط لإطلاق أجهزة MacBook Pro الجديدة كليا مقاس 14 بوصة و16 بوصة مع العديد من التغييرات، بما في ذلك عودة موصل الشحن MagSafe الكلاسيكي بكابل طاقة منفصل.