"إم بي سي مصر": عمر أديب يعود غدا إلى برنامجه

قالت قناة "إم بي سي مصر" إن الإعلامي عمرو أديب سيعود إلى تقدم برنامجه "الحكاية" غدا الجمعة.

وبحسب موقع "في الفن"،أكدت إدارة قناة "إم بي سي مصر"، أن أديب سيستأنف تقديم حلقات البرنامج المباشرة يوميا من الجمعة للاثنين كالمعتاد في تمام العاشرة مساء ابتداء من الغد، وفقا لما ذكرته القناة نفسها.

وكان الإعلامي المصري عمرو أديب قد تعرض لحادث سير في طريق دهشور بضاحية الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 17 فبراير، حيث اصطدمت مُقدمة سيارته بسيارة نقل مُحملة باسطوانات غاز.

وقد تم نُقل عمرو أديب إلى مُستشفى دار الفؤاد حيث أجريت له فحوصات شاملة ثم غادرها إلي منزله.

وقد علق الكاتب الصحفي عماد اديب شقيق عمرو واصفا السيارة بعد الحادثة بأنها وكانها ضربت بصاروخ أرض أرض، مشيرا إلى أن شدة الحادث تؤكد أنه لم يكن أحد ليخرج منه حيا.

وعن سبب نجاته قال أديب: "سبب خروج عمرو حيا هو حزام الأمان الذي حماه من كارثة محققة، خاصة أن الاصطدام كان مع سيارة تحمل أنابيب بوتاغاز، إلى جانب فتح الأيرباغ الذي أنقذه من الاصطدام".