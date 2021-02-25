"الموناليزا المصرية"... تحليل جديد للوحة عمرها 4600 عاما يكشف عن نوع منقرض من الحيوانات

كشف تحليل جديد للوحة مصرية عمرها 4600 عاما أطلق عليها "موناليزا مصر القديمة" عن نوع من الحيوانات المنقرضة وغير المعروفة سابقا.

وتبين اللوحة المحفوظة حاليا في المتحف المصري بالعاصمة المصرية القاهرة، وجود نوع من الأوز المنقرض.

وحدد التحليل الجديد الذي أجراه خبير جامعة كوينزلاند، أنتوني روميليو، للعمل الفني أن الإوزة - بألوانها وأنماطها الجريئة المتميزة - فريدة من نوعه، بحسب دراسته المنشورة بالكامل في مجلة "Archaeological Science: Reports".

وتتمتع الإوزة المنقرضة بعلامات حمراء وسوداء وبيضاء على وجهها، وأجنحة رمادية مع علامات بيضاء وصدر أحمر مرقط يختلف عن الأوز أحمر الصدر الحديث.

وكانت لوحة "موناليزا مصر القديمة" تزين جزءا من الجدار الشمالي لمصلى في قبر نفرمات وإيتت في هرم ميدوم بمحافظة بني سويف المصرية.

وأوضح الدكتور روميليو أن لوحة "إوزة ميدوم" لاقت الإعجاب منذ اكتشافها في القرن الـ19 ووصفت بأنها "الموناليزا المصرية".

Many people have admired an ancient painting of geese unearthed in the 1800s that is known as ‘Egypt’s Mona Lisa’.



Then #UQ's @a_romilio realised it held the key to a scientific discovery about an #extinct species. https://t.co/K4HbYCXJtW pic.twitter.com/rZkJkZ0Drb — UQ News (@UQ_News) February 22, 2021

Stunning artwork dubbed 'Mona Lisa of Ancient Egypt' reveals extinct animal https://t.co/t0UHJaYNFl — The Sun Tech (@TheSunTech) February 25, 2021

وتابع: "لكن يبدو أنه لم يدرك أحدا أن اللوحة تصور نوعا غير معروف من الطيور".

وأكد روميليو أنه لم يتم تسجيل عظام الأوز أحمر الصدر الحديث أو المعروفة باسم "برانتا روفيكوليس" من جانب أي موقع أثري مصري، فيما لفت إلى أنه تم العثور على عظام طائر مشابه ولكن غير متطابق في جزيرة كريت باليونان.

وقال: "من منظور علم الحيوان، فإن العمل الفني المصري هو التوثيق الوحيد لهذه الإوزة ذات النقوش المميزة، والتي يبدو الآن أنها انقرضت عالميا".

وأوضح أنتوني روميليو أن "مصر لم تكن دائما صحراء في الغالب، ولكن لديها "تاريخ متنوع حيوي غني بالأنواع المنقرضة"، بحسب قوله.