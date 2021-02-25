المسلسل الكوميدي الشهير "فريرز" يعود للشاشة بعد غياب 17 عاما

وأعلن بطل المسلسل، الممثل الأمريكي، كيلسي غرامر، أمس الأربعاء، إنه سيكرر دوره، و"الذي سيركز على الفصل التالي من الرحلة المستمر للطبيب فرايزر كراين"، بحسب قوله، بحسب موقع "ديدلاين".

وتتمحور أحداث مسلسل "فريزر" حول الطيب النفسي "فريزر كراين" الذي يقدم برنامجا إذاعيا في مدينة سياتل الأمريكية، ويقيم مع والده الشرطي المتقاعد بسبب إصابته في قدمه، وعلاقته المعقدة والطريفة مع شقيقه الطبيب النفسي، "نايلز كراين".

وستعرض الحلقات الجديدة من مسلسل "فرايزر" على منصة "باراماونت بلس" الجديدة.

وعلى مدى العامين الماضيين، ظل كيلسي غرامر يقود محاولات لإحياء مسلسل "فريزر"، الذي استمر عرضه لمدة 11 موسما بين عامي 1993 و2004 على شبكة "إن بي سي" الأمريكية.

Also bringing back Frasier, one of the most highly acclaimed, most successful comedy series of all time. The revival will have everything you love about the original: coziness, great writing, and of course, a cast led by @KelseyGrammer. #ParamountPlus pic.twitter.com/cZKAOtw6WF — Paramount+ (@paramountplus) February 24, 2021

والمسلسل قصة ديفيد أنجيل وبيتر كيسي وديفيد لي، ويشارك في بطولته ديفيد هايد بيرس، وجين ليفيس، وبري غيلبين، والممثل الراحل جون ماهوني.

ولم تحدد منصة "باراماونت بلس" موعدا لعرض الحلقات الجديدة من مسلسل "فريزر"، ولكن من المرجح أن يستمر العمل فيه حتى العام المقبل 2022.