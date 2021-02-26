بعد اتهامها فنانة بنقل العدوى...دعوات للتحقيق مع مي العيدان إثر وفاة مشاري البلام

دعا ناشطون مصريون إلى التحقيق مع الإعلامية مي العيدان حول المعلومات، التي أثارتها بشأن إصابة مواطنها الفنان مشاري البلام بفيروس كورونا، واتهامها لإحدى الفنانات بأنها السبب في نقل العدوى له.

وطالب الإعلامي الكويتي عبد العزيز اليحيى، باستدعاء زميلته مي العيدان للتحقيق، معتبرا أنه بعد وفاة مشاري "أصبحنا أمام جريمة وجناية".

وقال اليحيى، في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر": "أتمنى استدعاء المذيعة التي لديها معلومات عن ممثلة مصابة بكورونا نقلت المرض إلى مشاري البلام الله يرحمه".

الله يرحم #مشاري_البلام ويغفرله



اتمنى استدعاء المذيعة التي لديها معلومات عن ممثله مصابه كورونا نقلت المرض إلى مشاري البلام الله يرحمه



بعد وفاته أصبحنا أمام جريمة وجناية اذا كانت الممثله تعلم عن إصابتها بكورونا! pic.twitter.com/j8wLeoCMpl — عبدالعزيز اليحيى (@azizalyahya_) February 25, 2021

وأضاف اليحيى الذي لم يذكر اسم المذيعة صراحةً مكتفياً بالإشارة إلى تدوينتها المثيرة: "بعد وفاته أصبحنا أمام جريمة وجناية إذا كانت الممثلة تعلم عن إصابتها بكورونا".

وكتبت ناشطة أخرى، قائلة: "المفترض يتم استدعاء المذيعة مي العيدان اللي عندها معلومات عن الممثلة غدير السبتي اللي نقلت المرض إلى الفنان مشاري البلام رحمه الله".

وأضافت: "في حال كانت الممثلة عندها علم عن إصابتها فهذي تعتبر جريمة وجناية قانونية كاملة بحق الفنان".

هذي الفنانة غدير السبتي إلي اتهمتها الفنانة مي العيدان بأنها عدت #مشاري_البلام بفايروس كورونا مما أدى إلى وفاته💔 pic.twitter.com/XxbiFIKkVE — بريد المحبة (@O3SpQEq1DEiKKUQ) February 25, 2021

وتوفي الفنان مشاري البلام، مساء الخميس، عن عمر يناهز 48 عاماً، متأثرًا بإصابته بكورونا، وذلك بعد أيام من دخوله العناية المركزة نتيجة تدهور وضعه الصحي وانخفاض نسبة الأوكسجين في دمه بسبب الفيروس الذي أصابه عقب تلقيه اللقاح.

وكانت الإعلامية مي العيدان قد اتهمت فنانة، لم تسمها، بأنها السبب وراء إصابة مشاري بكورونا، قائلةً إن "مشاري البلام لم يصب بكورونا بسبب تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، بل إن الحقيقة تشير إلى أن فنانة قصيرة نقلت له العدوى".