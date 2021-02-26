بسعر 380 دولارا في اليوم...أكواخ معلقة لعلاج الهموم والقلق في فنلندا..فيديو

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يحتوي كل كوخ من الأكواخ المعلقة بالقرب من حديقة سلاماغار، في فنلندا على سرير يتسع لشخصين، وحمام ومطبخ صغير وديكور يليق بفندق عالي المستوى.

كما يتميز الكوخ بوحدة تهوية ومدفأة وسخان مياه ولوحة مفاتيح كهربائية، وتنقل أنابيب السباكة كل مياه الصرف الصحي إلى مكان مغلق أسفل السلم حتى يظل محيط الكوخ نظيفًا.

ويتراوح إيجار الكوخ المبتكر بين 380 دولارا في اليوم خلال أشهر يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، و450 دولارا في موسم الذروة.

وقالت شركة "ستوديو بويستو" الفنلندية، إنه يتم بناء الوحدة "بشكل استراتيجي بحيث لا يلزم إزالة سوى عدد قليل من الأشجار أثناء البناء".

وأضافت: "المناظر الطبيعية التي تفتح من هذه النافذة تهيمن عن قصد على الباقي، حيث يتم التصميم الداخلي بشكل مقصود بحيث يكون بمثابة قماش محايد وفارغ في المرتبة الثانية بعد الطبيعة الخارجية".

وأشارت الشركة إلى أنها طورت 25 كوخا معلقا مماثلا في المنطقة، لتشكيل منتجع، ومن المقرر أن تطور ما يصل مجموعه 50 وحدة إقامة جديدة في المنطقة مع مبنى إضافي للساونا ومركز للمؤتمرات على الشاطئ، حيث ستطفو الهياكل جزئيًا فوق الماء.