أول رسالة من شيري عادل لجمهورها بعد خضوعها لجراحة دقيقة

وقالت شيري عادل (32 عاما)، إن حالتها تحسنت بشكل كبير، لافتة إلى أنها ستجري بعض الفحوصات بعد العملية، بحسب "اليوم السابع".

وأكدت الفنانة أنها ستدخل بعد ذلك في فترة نقاهة بمنزلها استعددا للعودة لممارسة نشاطها الفني مرة أخرى.

وخضعت شيري عادل لجراحة دقيقة أمس الأول (الأربعاء)، في إحدى مستشفيات القاهرة، إلا أنها لم تكشف أي تفاصيل خاصة بالجراحة، على ما أفاد موقع "في الفن".

وتنتظر الفنانة شيري عادل عرض فيلمها الجديد "للإيجار" الذي تعود من خلاله للسينما بعد غياب، ويشاركها البطولة الفنان خالد الصاوي والفنان محمد سلام، ومن المقرر عرضه بدور العرض، الأربعاء 3 مارس/آذار المقبل، وفق صحيفة "المصري اليوم".

وتستعد النجمة للظهور كضيفة شرف في مسلسل "فارس بلا جواز" مع مصطفى قمر، حيث تقدم بطولة حلقة من حلقات العمل الذى يعتمد على حلقات منفصلة متصلة، وتظهر كضيفة شرف في كل حلقة في المسلسل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

كما تستعد شيري عادل للمشاركة في فيلم جديد باسم "باب السما"، وكانت قد قدمت مؤخرا حكاية "أمر شخصي" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا".