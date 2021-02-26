كاثرين زيتا جونز تتحدث عن تقديمها حفل "غولدن غلوب"

علقت الممثلة الأمريكية، كاثرين زيتا جونز، اليوم الجمعة، على اختيارها لتقديم حفل جوائز "غولدن غلوب" الأمريكية للسينما والتلفزيون.

وشاركت زيتا جونز عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي صورة لها أثناء تقديمها حفل "غولدن غلوب" بحضور حماها الراحل، الممثل كيرك دوغلاس، وكتبت معها: "لقد كنت محظوظًة جدا لتقديم 3 حفلات لتوزيع جوائز "غولدن غلوب"، ومع بعض الأشخاص المفضلين لدي، لا أطيق الانتظار لتقديم العرض مرة أخرى هذا الأحد!".

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وبحسب تقارير أمريكية، فإن الممثل الأمريكي، مايكل دوغلاس، سيشارك زوجته كاثرين زيتا جونز في تقديم حفل "غولدن غلوب" للعام الحالي.

كما يشهد الحفل تقديم الممثل الأمريكي، كيفين بيكون، وزوجته الممثلة، كيرا سيدجويك، لجوائز الحفل.

وسيقام حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" في نسخته الـ78 يوم الأحد الموافق 28 فبراير/ شباط الجاري، في منطقة ساحلية بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وستذاع غالبية أحداث الحفل بشكل افتراضي عبر شبكة الإنترنت، وستقدمه الممثلة الكوميدية، تينا فاي، من "غرفة راينبو" في نيويورك، بمشاركة صديقتها الممثلة الكوميدية، إيمي فولر، التي ستقدمه من فندق "بيفرلي هيلتون".