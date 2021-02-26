اكتشف أمرا خطيرا.. الأمم المتحدة تضع طالبا ثانويا سعوديا في لائحة الشرف

وضعت الأمم المتحدة، طالبا سعوديا في المرحلة الثانوية في لائحة الشرف، بعدما اكتشف ثغرة أمنية خطيرة بموقعها.

وقالت قناة الإخبارية السعودية في تقرير متلفز إن أشخاصا اخترقوا موقع الأمم المتحدة وتمكنوا من الوصول لأسماء المستخدمين، وكلمات المرور.

وأضافت أن الطالب نواف المطيري راسل المنظمة الأممية وأبلغها باكتشاف هذه الثغرة لعلاجها.

وتكريما له، وضعت الأمم المتحدة اسم المطيري على لائحة الشرف الخاصة بها في موقعها الإلكتروني.

وأشارت القناة إلى أن الطالب السعودي سبق وحصل على ميدالية من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني لمساهمته في اكتشاف عدة ثغرات.

وقال المطيري للقناة إن قصته بدأت مع اكتشاف الثغرات عندما تم اختراق جهازه عام 2016، وقتها بدأ في التعرف على طرق الحماية من الاختراقات، ومنذ ذلك الوقت كرس جزءا كبيرا من قوته لدراسة اكتشاف الثغرات إضافة إلى البرمجيات.

وأوضح أن الثغرة التي اكتشفها بموقع الأمم المتحدة مصنفة عالميا على أنها "عالية الخطورة".