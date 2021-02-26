اكتشف أمرا خطيرا.. الأمم المتحدة تضع طالبا ثانويا سعوديا في لائحة الشرف

وقالت قناة الإخبارية السعودية في تقرير متلفز إن أشخاصا اخترقوا موقع الأمم المتحدة وتمكنوا من الوصول لأسماء المستخدمين، وكلمات المرور.
وأضافت أن الطالب نواف المطيري راسل المنظمة الأممية وأبلغها باكتشاف هذه الثغرة لعلاجها.
وتكريما له، وضعت الأمم المتحدة اسم المطيري على لائحة الشرف الخاصة بها في موقعها الإلكتروني.
فيديو | #الأمم_المتحدة تضع طالب الثانوية "المطيري" في لائحة الشرف لاكتشافه ثغرة أمنية#الإخبارية#النشرة pic.twitter.com/ij3o7OMR4L— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) February 26, 2021
وأشارت القناة إلى أن الطالب السعودي سبق وحصل على ميدالية من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني لمساهمته في اكتشاف عدة ثغرات.
وقال المطيري للقناة إن قصته بدأت مع اكتشاف الثغرات عندما تم اختراق جهازه عام 2016، وقتها بدأ في التعرف على طرق الحماية من الاختراقات، ومنذ ذلك الوقت كرس جزءا كبيرا من قوته لدراسة اكتشاف الثغرات إضافة إلى البرمجيات.
وأوضح أن الثغرة التي اكتشفها بموقع الأمم المتحدة مصنفة عالميا على أنها "عالية الخطورة".
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