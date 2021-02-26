مقدمة برامج لبنانية تكشف عن مشاركتها محمد رمضان في كليب أغنيته الجديدة

كشفت مقدمة البرامج اللبنانية، أنابيلا هلال، اليوم الجمعة، عن مشاركتها في أحدث كليبات الفنان محمد رمضان.

ونشرت أنابيلا هلال، زوجة طبيب التجميل اللبناني نادر صعب، عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، صورة لها مع ابنيها ومحمد رمضان داخل سيارة، وأتبعتها بتعليق:

" بعد يوم طويل من العمل الجاد في كليب محمد رمضان".

فيما لم يكشف رمضان بعد عن موعد طرح الكليب الجديد الذي يصوره في دبي.

ويذكر أن محمد رمضان يواصل تصوير مشاهده بمسلسل "موسى" المنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، ويشاركه البطولة سمية الخشاب، عبير صبري، إيمان العاصي، هبة مجدي، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، عارفة عبدالرسول، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، جوري بكر، أحمد طلعت وضياء عبد الخالق.