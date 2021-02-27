كشف سر وضع مضيفي الطيران أيديهم خلف ظهرهم أثناء استقبال المسافرين... فيديو

لابد و أن الكثيرين صادفوا خلال رحلاتهم الجوية تواجد مضيفي الطائرات وهم بإستقبالهم على باب الطائرة، للترحيب بهم.

إلا أن إحدى عادات استقبال المسافرين تتسم بنوع من السرية، حيث يضع بعض المضيفين أيديهم خلف ظهرهم في الاستقبال، وخلف هذه العادة وظيفة من وظائف المضيفين.

ففي مقطع نشر على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، كشفت مضيفة طيران روسية، باسم "جينيشلي"، سر وضع الموظفين لأيديهم خلف ظهرهم عند الاستقبال، إن المضيفين يقومون بعد ركاب الرحلة، باستخدام جهاز صغير من خلال النقر عليه مع دخول كل راكب، ليحصوا عدد الركاب النهائي.

وحصد فيديو المضيفة أكثر من 43 ألف مشاهدة. وأشار الجمهور إلى أنهم فوجئوا، لأن بعضهم اعتقد أن المضيفات يختبئون "ميزان حرارة أو كاشف" خلف ظهورهم، بينما لم ينتبه آخرون له على الإطلاق.