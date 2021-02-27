إعلامية مصرية "حليقة" تحزن الجميع بـ"فوتو سيشن" السرطان

أثارت الإعلامية المصرية، لينا شاكر، مشاعر مئات الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها لجلسة تصوير فوتوغرافية مؤثرة لها.

وتظهر شاكر في الصور الجديدة وهي حليقة الرأس، بعدما أعلنت إصابتها بالسرطان.

#لينا_شاكر حكت أن الأطباء أكدوا أن والدتها لن تعيش أكثر من 5 سنوات، لكنها عاشت حوالي 11 سنة ونصف: "ربنا قادر على كل شيء مهما كان عندنا علم هو له وقت وقدرة أكيد مش عندنا احنا كبشر. بعدها بقيت بقول كتير أنا مش ماسكة في الدنيا ومستعدة امشي في أي لحظة لإني ما بقتش فرحانة بحاجة خلاص pic.twitter.com/4N7flMVF0F — مجلة الجميلة (@Aljamilamag) February 26, 2021

واحتشدت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي برسائل الحب والتمنيات بالشفاء للينا شاكر بعد تداول جلسة تصويرها الجديدة، والتي أعلنت من خلالها الإصابة بالسرطان.

رب يحفظك ويشفيكى ويعافيكى وان شاء الله فى ميزان حسناتك وتقوم بالسلامة يارب #لينا_شاكر — عمرو سعد #مصر 🇪🇬✌⚘ (@amr_egyptian10) February 27, 2021

زعلانة اوي عشان لينا شاكر، بحبها و بحب طريقتها من زمان و أتمني تبقي بخير — سونيا سليم (@principlepussy) February 26, 2021

#لينا_شاكر

بإذن الله راح تتغلب ع السرطان وتتشافى منه مثل ماتشافت منه صديقتي ورجعت لحياتها وتزوجت وخلفت

الله يشفيك لينا شاكر.. — هنادي العتيبي 🇸🇦 (@haaanooda) February 26, 2021

اللهم رب الناس اذهب الباس انت الشافي المعافي اشفي لينا شاكر شفاء لا يغادر سقما اللهم آمين — سعيد الزعابي (@saeed66915) February 26, 2021

#لينا_شاكر ربنا يشفيها كانت احلى مذيعة في صباح الخير يا مصر قبل ما تروح النايل لايف — Ahmed Badran (@ahmed_badran4) February 26, 2021

كما شاركت الإعلامية المصرية، إنجي علي إحدى صور صديقتها لينا شاكر عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وكتبت معها: "حبيبتي لينا شاكر بدأنا مع بعض فى قناة "النيل للمنوعات" رحلة طويلة وعشرة سنين وصداقة إن شاء الله ربنا سيمر هذه الأزمة على خير، وسيشفيكس ويعافيكي، أنتي قوية وغالية جدا يا لينا والقادم أحلى إن شاء الله".

View this post on Instagram A post shared by Inji Ali (@injialiofficial)

وأكدت لينا شاكر عبر منشور لها على حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أن "ما دفعها للخضوع لجلسة تصوير وهي حليقة الرأس هو لكي تذكر نفسها وتوجه رسالة لكل شخص مريض بالسرطان أنهم ليسوا الوحيدين وإنما هناك ملايين يتعرضوا لهذه التجربة يوميا، وأن هذه ليست نهاية العالم".

وعن آخر تطورات حالتها الصحية، كشفت لينا شارك لصحيفة "المصري اليوم" أنها في صحة جيدة، وانتهت من تلقي كل العلاجات، وتطلب فتره هدوء وراحة ليعض الوقت.

وفي أول تعليق منها على الدعم الكبير الذي تلقته بعد نشرها لجلسة التصوير وإعلان إصابتها بالسرطان، كتبت لينا شاكر عبر "فيسبوك" لكل أصدقائها ومحبيها: "صباح الفل والجمال والحب والجدعنة وكل كلمة حلوة كتبت وكل دعوة وكل رسالة، وكل اتصال هاتفي، حقيقي لم أكن أتخيل كل ما حدث معي".

وتابعت موضحة: "أنا كان هدفي أن أقوي كل إنسان مر بهذه التجربة وأمنحه طاقة إيجابية، انتم من منحتموني مشاعر لا توصف من جمالها، سامحوني أنني لا أستطيع الرد على الجميع، ولكني سأرد إن شاء الله، ولكني محتاجة فترة زمنية طويلة لكي أعرف أرد".

وأردفت: "أشكركم يا أحلى ناس وبجد يا جماعة أن خلصت خلاص وزى الفل الحمد لله".