ضجة في الكويت بسبب ملابس حليمة بولند خلال احتفالها بالعيد الوطني... صور وفيديو

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند جدلا واسعا بين الكويتيين، بسبب الزي الذي ارتدته خلال احتفالها بالعيد الوطني لدولتها.

وظهرت حليمة بولند في صور ومقاطع فيديو نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي ملابس وحقيبة على شكل جواز السفر الكويتي.

وأرفقتها بتعليق: "ماهي مخططاتكم بالعيد الوطني؟".

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وبحسب وسائل إعلام، أثارت الصور ومقاطع الفيديو المأخوذة من حساب الإعلامیة نفسھا عبر سناب شات، الكثیر من الجدل حولھا، إذ تباینت ردود الأفعال حول الأمر، وانقسم المعلقون بین ساخرین ومنتقدین وغاضبین.

ورأت إحداهم أن احتفالها لا يتناسب مع حالة الحداد العامة التي يعيشها الوسط الفني والإعلامي بالكويت حزنا على رحيل مواطنها مشاري البلام متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

بينما انتقد آخرون ملابسها وأكدوا أن دولة الكويت أكبر من هذه المبالغات التي لا قيمة لها.

وتحتفل الكويت بعيدها الوطني، يوم 25 فبراير/شباط من كل عام.

ويعد العيد الوطني الكويتي عطلة رسمية احتفالاً بذكرى استقلال الكويت عن المملكة المتحدة في 19 يونيو/حزيران 1961 في عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح.

وأقيم أول عيد وطني للكويت 19 يونيو 1962، وظل الكويتيون يقيمون عيد استقلالهم في هذا التاريخ لمدة عامين، حتى صدر مرسوم أميري في 18 مايو/أيار 1964 بدمج عيد الاستقلال بعيد جلوس الأمير عبد الله السالم الصباح الموافق يوم 25 فبراير/شباط من كل عام.