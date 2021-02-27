ديك يقتل رجلا بسكين ليهرب... والشرطة تتمكن من اعتقاله

قالت الشرطة المحلية في جنوب الهند، اليوم السبت، إن ديكا مزودا بسكين لمصارعة الديوك غير المشروعة في البلاد قتل صاحبه، مما أدى إلى مطاردة الأمن لمنظمي الحدث.

الطائر كان مزودا بسكين في ساقه استعدادا لمواجهة خصمه عندما ألحق إصابات خطيرة في فخذ الرجل أثناء محاولته الهرب، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولي الشرطة.

وقال ضابط الشرطة المحلي بي جيفان، إن الضحية توفي متأثرا بفقدان الدم قبل أن يتمكن من الوصول إلى مستشفى في منطقة كاريمناغار بولاية تيلانجانا، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأوضح جيفان أن الرجل كان من بين 16 شخصا نظموا مصارعة الديوك في قرية لوثونور عندما وقع الحادث الغريب. تم احتجاز الديك لفترة وجيزة في مركز الشرطة المحلي قبل إرساله إلى مزرعة دواجن.

وأضاف أن

الشرطة تبحث عن 15 شخصا آخرين متورطين في تنظيم القتال غير القانوني. قد يواجهون اتهامات بالقتل غير العمد والمراهنة غير القانونية واستضافة مصارعة الديكة.

مصارعات الديكة محظورة، لكنها لا تزال شائعة في المناطق الريفية في ولايات تيلانجانا وأندرا براديش وكارناتاكا وأوديشا - خاصة حول مهرجان سانكرانتي الهندوسي.

تزود الديكة المرباة خصيصا للمصارعة، بسكاكين أو شفرات بطول 7.5 سم (ثلاث بوصات)، وتقيد بأرجلها ويراهن اللاعبون على من سيفوز في المعركة العنيفة. يموت الآلاف من الديوك كل عام في المعارك التي تجتذب حشودا كبيرة رغم من جهود جماعات حقوق الحيوان.