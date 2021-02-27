بكلمة واحدة... ابنة يوسف شعبان تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لوالدها

كشفت زينب ابنة الفنان المصري، يوسف شعبان، اليوم السبت، آخر تطورات حالته الصحية بعد دخوله المستشفى.

وقالت لفضائية "صدى البلد" المصرية في تصريح مقتضب إن "والدها لا يزال على جهاز التنفس الصناعي، بعد إصابته بفيروس "كورونا" المستجد".

وردا على تحسن حالته الصحية أجابت ابنة يوسف شعبان بكلمة واحدة "لسه"، وناشدت جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.

في سياق متصل، أكدت عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، المسؤولة عن الملف الصحي بها، الفنانة نهال عنبر، لصحيفة "النهار" اللبنانية أن الحالة الصحية ليوسف شعبان حرجة.

وأوضحت أن كل المعلومات المتاحة لديها حاليا هو أن الفريق الطبي المعالج له وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي بعدما تدهورت حالته.

وأعربت إيمان ابنة يوسف شعبان عن استيائها من الأنباء التي يتم تداولها من حين لآخر عن وفاته بعد إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وتضاربت الأنباء، خلال الأيام الماضية، حول تدهور الحالة الصحية للفنان المصري، يوسف شعبان، بعد تأكيد إصابته بفيروس "كورونا".