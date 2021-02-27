تغريدة عن مودي تحدث ضجة في الهند وتثير بالخطأ مطالب بمقاطعة أفلام "الرجل العنكبوت"

تعرضت أفلام "الرجل العنكبوت" من بطولة الممثل البريطاني، توم هولاند، لهجوم كبير من جانب عدد من المغردين في الهند، بسبب سوء تفاهم.

بدأت القصة عندما قام مؤرخ يدعى توم هولاند بالسخرية من رئيس وزراء الهندي، ناريندرا مودي، في تغريدة له على موقع "تويتر"، ليظن عدد كبير من المغردين في الهند أنه توم هولاند الممثل، باعتباره الأشهر.

وجاءت سخرية هولاند من مودي بعد إطلاق اسمه على أكبر استاد للكريكيت في العالم.

وغرد الأربعاء الماضي: "أنا معجب كبير بالتواضع الذي أظهره مودي في تسمية أكبر ملعب كريكيت في العالم على اسمه".

I’m a huge admirer of the modesty Modi showed in naming the world’s largest cricket stadium after himself. — Tom Holland (@holland_tom) February 24, 2021

وبحسب صحيفة "ذا هندو"، لم تحظ تغريدة المؤرخ توم هولاند الساخرة من مودي بتقدير العديد من الهنود على "تويتر"، الذين ظنوا أنها صادرة من الممثل توم هولاند، واعتبروا أن تعليقه تدخل في الشؤون الداخلية لبلادهم، وطالبوه بالاهتمام بعمله.

كما هدد مغردون في الهند الممثل توم هولاند بمقاطعة الجزء الثالث القادم من أفلام "الرجل العنكبوت"، ودشنوا هاشتاغ مخصوص لهذا الغرض.

Your replies & mentions are going to get raided with #BoycottSpiderMan in 5..4...3...2... https://t.co/5Gaa7lmDrW — vyrusrama (@vyrusrama) February 24, 2021

I am convinced that this is a conspiracy by DC, trying hurt Marvel's revenue from India. #BoycottSpiderman has already started trending in India 😂😂 — V (@GeneralGaddafi_) February 25, 2021

ومن أجل توضيح الأمور، عاد المؤرخ توم هولاند ليغرد من جديد للاعتذار، ولكن ليس عن سخريته من رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، ولكن لأفلام "الرجل العنكبوت"، وذلك حرصا منه على عدم ضياع أرباح شركة "مارفل" وجماهيريتها داخل الهند.

Just for the record, & to save Marvel’s profits in India, I freely acknowledge that Narendra Modi is a man of immense humility, and that his naming the world’s largest cricket stadium after himself is in no way quite hilariously immodest. — Tom Holland (@holland_tom) February 25, 2021

وغرد هولاند قائلا: "فقط للتذكير ولحفظ أرباح "مارفل" في الهند، أقر بحرية أن ناريندرا مودي رجل متواضع للغاية، وأن تسمية أكبر ملعب للكريكيت في العالم باسمه ليست بأي حال من الأحوال غير متواضعة تماما".