بعد قيادة السيارات... قريبا "فارسات سعوديات"... فيديو

وقالت القحطاني خلال استضافتها في برنامج "معالي المواطن" على قناة "إم بي سي": "سنرى قريبا بنات سعوديات خيالات"، لافتة إلى أنها تدرب فتاتين تمهيدا لحصولهن على الرخصة.

وخلال السنوات الأخيرة الماضية شهدت السعودية إصلاحات اجتماعية واسعة النطاق، يتعلق بعضها بالمرأة التي سمح لها بالحصول على جواز سفر والسفر إلى الخارج من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من "ولي الأمر".

وقبل ذلك سُمح للمرأة السعودية بعد نضال لنحو ربع قرن بقيادة السيارات وذلك في 24 يونيو/حزيران 2018.