تكلفتها ربع مليون دولار... شركة "فيرغن" تؤجل إطلاق أول رحلة سياحية فضائية لها

وقررت الشركة تأجيل موعد الرحلة المنتظرة حتى العام المقبل 2022 على الأقل، بسبب حاجتها لإجراء فحوصات فنية إضافية، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويأتي هذا بعدما أجلت "فيرغن غلاكتيك" مهمتها التجريبية التالية إلى الفضاء من نيو مكسيكو حتى شهر مايو/ آيار المقبل على الأقل، وذلك بعد أن تم إحباط رحلة تجريبية من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي بسبب وجود عطل في الكمبيوتر، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وأفادت صحيفة "البوكيرك جورنال"، الخميس، أن تحقيقا أجرته الشركة كشف أن التداخل الكهرومغناطيسي تسبب في إعادة تشغيل الكمبيوتر الموجود على متن سفينة الفضاء خلال رحلة ديسمبر، وهو ما أدى إلى تشغيل آلية أمان أغلقت المحرك وأجبرت اثنين من الطياري التابعين للشركة على إجهاض المهمة والعودة بالمركبة إلى الأرض.

وخلال مكالمة بشأن أرباح الشركة مع المستثمرين، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "فيرغن غلاكتيك" أنها تقوم الآن باختبار وتركيب مكونات جديدة لمنع التداخل الكهرومغناطيسي قبل محاولتها القيام برحلة اختبارية أخرى.

وتسبب الإعلان الأخيرة للرئيس التنفيذي للشركة في انخفاض أسهمها من 45.04 دولار إلى 36.69 دولار يوم الخميس.

وتم تأسيس شركة "فيرغن غلاكتيك" من قبل مؤسس مجموعة "فيرغن" العالمية، ريتشارد برانسون.

ويتكلف حجز تذكرة لرحلة فضائية على خطوط "فيرغن غلاكتيك" ربع مليون دولار أمريكي، وجمعت الشركة منذ الآن أكثر من 600 حجز، بما في ذلك من مشاهير هوليوود مثل الممثلين، أشتون كوتشر، وليوناردو دي كابريو، والمطرب الكندي جستن بيبر.

وتبلغ حمولة كل رحلة فضائية 6 ركاب فقط، وتستغرق 90 دقيقة فقط، بما في ذلك عدة دقائق من انعدام الوزن.

وكان من المفترض أن تبدأ شركة "فيرغن غلاكتيك" في رحلاتها السياحية للفضاء الرحلات من يونيو/ حزيران 2020، ولكن التعديلات والأخطاء ووباء فيروس "كورونا" المستجد تسبب في فوضى بهذا الجدول الزمني.