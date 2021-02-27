رصد "دلفين" مشرد بالقرب من ميناء إسرائيلي... فيديو

رصد المهتمون بالحياة البرية دلفين قاروري الأنف، وهو يسبح وحيدا بالقرب من ميناء إيلات في إسرائيل.

وقال شهود عيان، إنهم يأملون أن يكون الدلفين الجديد ذكرا ويجد الدلفين الأنثى تدعى رونا، التي تسبح في المنطقة منذ عام 2019، وفقا لجريدة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وقالت السلطات المعنية الإسرائيلية:

لا نعرف حتى الآن ما إذا كان الدلفين ذكرًا أم أنثى، لكننا نأمل أن نتبين من ذلك في المستقبل.

وأشارت السلطات أنه لأمر غريب رصد دلفين لوحده فهذه الثدييات تتنقل عادة في مجموعات، كما حذرت المواطنين الاقتراب منه وتركه يسبح بحرية.