شيرين رضا تعيش قصة حب مع شاب يصغرها بربع قرن... فيديو

كشفت الفنانة المصرية، شيرين رضا، الزوجة السابقة للمطرب عمرو دياب، أنها تعيش قصة حب مع شاب يصغرها بربع قرن.

جاء ذلك خلال استضافتها في برنامج "الدوبلكس" مع أبلة فاهيتا، المذاع على قناة "ON" المصرية، مساء الجمعة.

وحول بداية تعرفها بعمرو دياب، قالت شيرين رضا:

عملت له إعلان وأنا عندى 14 سنة واتعرفت عليه وقتها، ولما كنت في أمريكا كان صديق أصدقائى ولما رجعت حبنى وخطبنى.

وأضافت "عمرو دياب رومانسى جدا وكان بيغنى ليا كل الأغانى".

ولم يدم زواج الهضبة بشيرين رضا سوى بضعة أعوام حيث تزوجا عام 1989 وانفصلا في 1992.

وتابعت شيرين رضا:

مؤهلي الدراسي الإعدادية، سقطت في الثانوية العامة وسافرت خارج مصر لأكمل دراستي.

وقالت إن أول قصة حب في حياتها كانت في المدرسة عندما كان عمرها 11 عاما، مضيفة " شكله كان قمر واسمه عادل".

وكشفت أنها تزوجت بعد انفصالها عن عمرو دياب بعامين ثم انفصلت لاحقا ولم تتزوج مرة أخرى لكنها تعيش قصة حب مع شاب يبلغ عمره حاليا 28 عاما.

ومضت شيرين رضا (53 عاما): "دلوقتي أنا في قصة حب مع شاب اسمه محمد، وأغرب معاكسة حصلتلي في حياتي كانت منه، هو جه قالي أنا اسمي محمد عندي 25 سنة وعايز نتجوز بس متجوزتش، وعايشين مع بعض قصة حب دلوقتي".

يشار إلى أن آخر أفلام شيرين رضا هو فيلم "الغسالة" الذي عرض العام الماضي، ويشارك في بطولته كل من محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، وغيرهم.