الرئيس الصيني ينحني أمام سيدة... فيديو

ظهر الرئيس الصيني شي جين بينغ في مشهد إنساني خلال تكريمه لسيدة عمرها 97 عاما لجهودها في التخلص من الفقر ودعم جهود الدولة في هذا المجال.

ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد "لحظة دافئة انحنى فيها شي جين بينغ ليمنح شهادة الشرف لقدوة التخلص من الفقر، وهي سيدة تدعى شيا سن"، مشيرة إلى أن هذا الأمر جرى في قاعة الشعب الكبرى يوم 25 فبراير/ شباط الجاري خلال الاحتفال بإنجازات البلاد في القضاء على الفقر.

لحظة دافئة.. انحنى شي جين بينغ ليمنح شهادة الشرف لقدوة #التخلص_من_الفقر - السيدة شيا سن البالغة من العمر 97 عاما في قاعة الشعب الكبرى يوم 25 فبراير الجاري بتوقيت بكين. #XiJinping pic.twitter.com/Ej9mlIzuYy — CGTN Arabic (@cgtnarabic) February 27, 2021

ولفتت الشبكة إلى أن الرئيس الصيني قدم أوسمة وشهادات وميداليات للحاصلين على اللقب الفخري الوطني لإسهاماتهم البارزة في قضية الحد من الفقر في أنحاء البلاد

وقال الرئيس الصيني، خلال تلك المناسبة، إن بلاده حققت انتصارا كاملا في معركتها ضد الفقر، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الثماني الماضية، تم انتشال نحو مائة مليون من سكان الريف الذين يعيشون تحت خط الفقر.

يذكر أن شي جين بينغ، أعلن لأول مرة عن فكرة استهداف التخفيف من حدة الفقر في عام 2013، خلال رحلة تفقدية إلى مقاطعة هونان في الجزء الأوسط من البلاد.