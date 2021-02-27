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    أطلال معابد ماضي الأثرية… أطول طريق أثري لـ الكباش في مصر

    أطلال معابد "ماضي" المنسية… أطول طريق أثري لـ"الكباش" في مصر… صور

    © Photo / IBRAHIM ALMOTWALY
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    تقع مدينة "ماضي" الأثرية على بعد 35 كيلومترا، جنوب غرب مدينة الفيوم، وتضم أطول طريق أثري في مصر، إضافة إلى أطلال بعض المعابد من عصر الأسرة الثانية عشر، التي شيدها الملك أمنمحات الثالث ومن بعده ابنه أمنمحات الرابع.

    وتم تشييد المعبد الوحيد المتبقي من الدولة الوسطى في عهد الملك أمنمحات الثالث خلال عامي 1842- 1794 قبل الميلاد، وجرى استكمال التشييد بواسطة الملك أمنمحات الرابع خلال عامي 1794- 1785 قبل الميلاد. 

    معبد أبو سمبل الأثري في جنوب غرب أسوان، مصر
    © Photo / Ali Hegazy /Unsplash
    في مصر.. افتتاح معبد بعد اكتشافه بـ150 عاما
    ويعتبر العديد من أهالي محافظة الفيوم والمهتمين بالأماكن الأثرية أن تلك المدينة تعد منسية على خريطة الآثار في مصر ويرون أنها لا تحظى بالاهتمام اللازم. 

    وحول أهمية المدينة الأثرية يقول مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار المصرية، إن المدينة التي تقع على بعد 35 كيلومتر غرب محافظة الفيوم، ترجع أهميتها إلى وجود أطلال أقدم معبد في الدولة الوسطى للأسرة الثانية عشر. 

    وتضم المدينة العديد من المعابد مثل معبدي الملك أمنمحات الثالث والرابع، كما أضيف لهما في العصر الروماني تماثيل أسود لها رؤوس آدمية، في أطول طريق "كباش" ومعبد مخصص للمعبود "سوبك" التمساح، والمعبودة رننوتت الحية ربة الحصاد عند المصريين القدماء.

    بحسب تصريحات شاكر لـ "سبوتنيك" فإن تصميم المعبد تغلب عليه البساطة، حيث يتفق مع السمة العامة لتخطيط معابد الدولة الوسطى ذات المحاور المستقيمة، ويتجه من الشمال إلى الجنوب.

    أطلال معابد ماضي الأثرية… أطول طريق أثري لـ الكباش في مصر
    © Photo / IBRAHIM ALMOTWALY
    أطلال معابد "ماضي" الأثرية… أطول طريق أثري لـ "الكباش" في مصر

    ويتصدر المعبد عمودان لهما تيجان على شكل  حزمة البردي، تحمل السقف، وتحمل النقوش في الناحية الغربية اسم الملك أمنمحات الثالث، وفي الناحية الشرقية فتحمل اسم الملك أمنمحات الرابع.

     النصوص الموجودة بالمعبد تمثل مراحل شعائر التأسيس، حيث تسمى الصالة الأول بـ " صالة التجلى"، فيما كانت تسمى "الردهة المستعرضة" بـ "صالة القرابين" وتظهر بها مناظر تقديم القرابين إلى آلهة المعبد الرئيسية، وهم الإله"سوبك" والإلهة "رننوتت" والإلهة "إيزيس".

    أطلال معابد ماضي الأثرية… أطول طريق أثري لـ الكباش في مصر
    © Photo / IBRAHIM ALMOTWALY
    أطلال معابد "ماضي" الأثرية… أطول طريق أثري لـ "الكباش" في مصر

    وتضم المدينة طريق الكباش، أطول طريق أثرى في مصر، حيث صمم في عهد الملك أمنمحات الثالث، وأكمله ابنه أمنمحات الرابع، ثم استكمل في العصر الروماني، بطول 336 مترا، وبعرض7 أمتار، ويضم 23 تمثالا، من بينهما 5  تماثيل فريدة من نوعها لأسود وأنثى واقفة تقوم بإرضاع أشبالها من الجانبين.

    • أطلال معابد ماضي الأثرية… أطول طريق أثري لـ الكباش في مصر
      أطلال معابد "ماضي" الأثرية… أطول طريق أثري لـ "الكباش" في مصر
      © Photo
    • أطلال معابد ماضي الأثرية… أطول طريق أثري لـ الكباش في مصر
      أطلال معابد "ماضي" الأثرية… أطول طريق أثري لـ "الكباش" في مصر
      © Photo
    • أطلال معابد ماضي الأثرية… أطول طريق أثري لـ الكباش في مصر
      أطلال معابد "ماضي" الأثرية… أطول طريق أثري لـ "الكباش" في مصر
      © Photo / IBRAHIM ALMOTWALY
    • أطلال معابد ماضي الأثرية… أطول طريق أثري لـ الكباش في مصر
      أطلال معابد "ماضي" الأثرية… أطول طريق أثري لـ "الكباش" في مصر
      © Photo / IBRAHIM ALMOTWALY
    • أطلال معابد ماضي الأثرية… أطول طريق أثري لـ الكباش في مصر
      أطلال معابد "ماضي" الأثرية… أطول طريق أثري لـ "الكباش" في مصر
      © Photo / IBRAHIM ALMOTWALY
    • أطلال معابد ماضي الأثرية… أطول طريق أثري لـ الكباش في مصر
      أطلال معابد "ماضي" الأثرية… أطول طريق أثري لـ "الكباش" في مصر
      © Photo / IBRAHIM ALMOTWALY
    • أطلال معابد ماضي الأثرية… أطول طريق أثري لـ الكباش في مصر
      أطلال معابد "ماضي" الأثرية… أطول طريق أثري لـ "الكباش" في مصر
      © Photo / IBRAHIM ALMOTWALY
    • أطلال معابد ماضي الأثرية… أطول طريق أثري لـ الكباش في مصر
      أطلال معابد "ماضي" الأثرية… أطول طريق أثري لـ "الكباش" في مصر
      © Photo / IBRAHIM ALMOTWALY
    • أطلال معابد ماضي الأثرية… أطول طريق أثري لـ الكباش في مصر
      أطلال معابد "ماضي" الأثرية… أطول طريق أثري لـ "الكباش" في مصر
      © Photo / IBRAHIM ALMOTWALY
    • أطلال معابد ماضي الأثرية… أطول طريق أثري لـ الكباش في مصر
      أطلال معابد "ماضي" الأثرية… أطول طريق أثري لـ "الكباش" في مصر
      © Photo / IBRAHIM ALMOTWALY
    • أطلال معابد ماضي الأثرية… أطول طريق أثري لـ الكباش في مصر
      أطلال معابد "ماضي" الأثرية… أطول طريق أثري لـ "الكباش" في مصر
      © Photo / IBRAHIM ALMOTWALY
    • أطلال معابد ماضي الأثرية… أطول طريق أثري لـ الكباش في مصر
      أطلال معابد "ماضي" الأثرية… أطول طريق أثري لـ "الكباش" في مصر
      © Photo / IBRAHIM ALMOTWALY
    • أطلال معابد ماضي الأثرية… أطول طريق أثري لـ الكباش في مصر
      أطلال معابد "ماضي" الأثرية… أطول طريق أثري لـ "الكباش" في مصر
      © Photo / IBRAHIM ALMOTWALY
    1 / 13
    © Photo
    أطلال معابد "ماضي" الأثرية… أطول طريق أثري لـ "الكباش" في مصر

    وأمام كل تمثال يوجد مذبح لتقديم القرابين والطريق مهدى إلى الملكة كليوباترا والملك بطليموس، كما تضم المعبد البطلمي والباحة الرومانية، وكذلك المذبح، في إشارة إلى القرابين التي كانت تقدم، بينما يوجد داخل المدينة معبد من الطوب اللبن، ومقصورة للتمساح من الحجر الجيري.

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