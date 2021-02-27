لتقليل انتشار كورونا بالمدارس... مؤسسة أمريكية تقدم توصية جديدة

قدمت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، توصيات جديدة لتقليل انتشار فيروس كورونا في المدارس ودور الحضانة.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، اليوم السبت، الأمريكية فإن أهم توصيات المراكز الأمريكية تمثلت في فتح النوافذ.

وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه في حال كان القيام بالأمر آمنا، "افتح النوافذ والأبواب".

واعتبرت أن مجرد فتح نافذة أو باب سوف يلعب دورا في زيادة تدفق الهواء الخارجي، الأمر الذي سوف يساعد في تقليل التركيز المحتمل لجزيئات فيروس كورونا في الهواء.

ورأت مراكز السيطرة على الأمراض أنه كلما زاد عدد النوافذ التي من الممكن فتحها، كلما كان الوضع أفضل.

وشددت مراكز السيطرة على الأمراض على أهمية التأكد من أن فتح النوافذ لا يمثل خطرا، على السلامة أو الصحة، مشيرة إلى أن فتح النوافذ قد يتسبب في سقوط شخص أو التعرض لدرجات حرارة شديدة.

وشملت الإرشادات الجديدة استخدام أنظمة التدفئة، والتهوية، والتكييف، وأهميتها في زيادة تدفق الهواء في الأماكن المشغولة حال القدرة على ذلك.