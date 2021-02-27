كوميديان سعودي يتحدى عادل إمام... فيديو

أعلن الفنان الكوميدي السعودي عبد المجيد الرهيدي تحديه للفنان المصري عادل إمام، كاشفا النقاب عن 3 كلمات خاطبه بها الزعيم قبل نحو عقدين من الزمان.

وقال الرهيدي في تصريحات متلفزة لـ ET بالعربي إنه كان من بين الحضور خلال أحد عروض مسرحية بودي جارد التي تصدرت الترند مؤخرا.

وأكد أنه استطاع إقناع عادل إمام وقتها لأنه كان يضحك بصوت عال جدا على "إيفهاته".

وأضاف أن الزعيم توجه إليه من فوق المسرح بعد نهاية العرض مداعبا: يلا يا تخين انت (مقلدا طريقة عادل إمام)".

وكشف الرهيدي عن رغبته في مقابلة الزعيم، وإقناعه بالمشاركة معه في أحد أعماله الفنية.

ومضى متحديا في خفة ظل: "أنا قدرت أقنعه بضحكتني ما هقدر أقنعه بكلامي؟"، مخاطبا محاوره بالقول "قابلني بيه بس".

🎤تزامناً مع عرض وتصدر مسرحية “بودي جارد” لعادل إمام الترند، التقينا بـ “عبد المجيد الرهيدي” والذي استذكر معنا مواقف من المسرحية التي تابعها من حوالي 20 سنة وأخبرنا عن أول لقاء جمعه بالراحل “حسن حسني”... @MajeedAlrhedi



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وخلال الأيام الأخيرة الماضية تصدرت مسرحية بودي جارد، محركات البحث، بعد عرضها على المسرح منذ 22 عاما.

وخطفت المسرحية أنظار مستخدمي شبكات التواصل، وتصدرت محركات البحث بعد إعلان عرضها عبر منصة "شاهد" حيث حصلت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية على حقوق عرضها.

وكان الزعيم عادل إمام، توقف عن عرض مسرحية بودي جارد عام 2010، بعد عرضها لمدة 11 موسما متواصلا منذ عام 1999.

ومنذ 11عاما، ظلت المسرحية حبيسة الأدراج، رغم المفاوضات بشأن عرضها، إلا أنها فشلت في عرضها عبر شاشات التلفزيون مع المنتج الراحل سمير خفاجي للمبالغة في بيعها بسعر كبير للقنوات.