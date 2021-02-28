النجمة دارين حداد تدخل بنوبة بكاء شديدة بعد وفاة كلبتها... صور وفيديو

ودعت النجمة التونسية، دارين حداد، كلبتها الصغير بحرقة كبيرة ودخلت في نوبة بكاء شديدة، بعد فشل جميع المحاولات لإنقاذها.

وشاركت الفنانة التونسية على صفحتها في "إنستغرام" صورة لكلبها، وكتبت: "عشيقة قلبي ماتت"، وتظهر الكلبة الصغيرة في الصورة إلى جانب وجه الفنانة التونسية.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DarineHaddad دارين حداد (@dareen_haddad)

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اصطحبت الفنانة كلبتها إلى الطبيب البيطري بعد إصابتها بمشكلة صحية، لكن كل المحاولات باءت بالفشل، حيث فارقت الكلبة الحياة.

صور .. الفنانة دارين حداد تبكى لوفاة كلبتها: كانت بنتى اللى ما خلفتهاشhttps://t.co/c2ZTP2CA7B pic.twitter.com/6Hq8d5pufA — مبتدا (@Mobtada) February 28, 2021

وشاركت الفنانة مشاهد فيديو ضمن خاصية القصص (الستوري) في صفحتها الشخصية، حيث ظهرت لحظات محاولة إنقاذ الكلبة لدى الطبيب البيطري.

وشوهد في الفيديو الفنانة وهي تبكي بحرقة شديدة على كلبتها، وقالت النجمة التونسية في الفيديو، باللهجة المحكية: "يمكن ما حد يستوعب علاقتى بيها أد إيه ولكنها روحى، وعلى فكرة في ثانية رجعت وما فهمتش حاجة مش مستوعبة كانت تلعب معايا في العربية وإحنا جايين في الطريق وفى ثانية رجعت".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DarineHaddad دارين حداد (@dareen_haddad)

ونوهت الفنانة إلى طبيعة العلاقة التي تربط أي شخص يربي حيوانا أليفا بمالكه، وقالت: "من لم يربى حيوانا لم يشعر بذلك الإحساس، خاصة عندما يكون معاك عامين ويشكل حركة في حياتك، ولا تستطيع تبعد عن ثانية، يعطيها حنان وحب وكل حاجة وهى كده برضه، مهما حكيت ما حدش يستوعب... الأصدقاء والقريبين منى هم من بيستوعبونى".