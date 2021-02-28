ريهام عبد الغفور تثير ضجة بعد اتهامها بإهانة حي مصري راقي

أثارت الفنانة المصرية، ريهام عبد الغفور، ضجة وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث الأمريكي "غوغل"، اليوم الأحد 28 فبراير/شباط، بسبب تصريحات متلفزة لها، والتي أثارت غضب سكان حي راقي.

وكانت عبد الغفور صرحت مؤخرا لبرنامج "لايت شو"، المذاع على فضائية "الحياة" المصرية أن سبب إجادتها لدور مدمنة مخدرات في أحداث مسلسل "ربع غرام" هو معرفتها ببعض أبطال الرواية في الواقع ممن وقعوا فى شباك الإدمان، وكانوا من سكان الزمالك.

واعتبر العديد من سكان حي الزمالك أن حديث ريهام عبد الغفور يحمل إهانة لهم، ما جعلها تخرج لتؤكد أن حديثها في اللقاء التلفزيوني كان عن "حسن نية".

وقالت عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "لقد تحدثت بحسن نية فى برنامج عن أنني فى مرحلة معينة كنت أعرف بعض الأشخاص القريبين مني في منطقة الزمالك، تعرضوا للإدمان، وهذا جعلني أرغب في تمثيل الدور، وقلت إن قصة "ربع غرامط كانت أحداثها في الزمالك، وتقريبا كنت أعرف الأشخاص والحواديت التى في القصة".

وأضافت: "لم أكن أقصد إهانة ساكني الزمالك الذي أنا منهم وأسرتى لازالت تسكن هناك، أعتذر لو كلامب فهم خطأ أو أغضب أو جرح أي أحد، هذه غلطة غير مقصودة".

وأوضحت ريهام عبد الغفور أنها تقدمت باعتذراها بعدما وجدت منشورات عديدة تتناول تصريحاتها، وغضب ثائر حول كلامها في البرنامج التلفزيوني.