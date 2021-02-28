غير مكترثة بآراء الأخرين... فتاة ترفض قص شعر حاجبيها وشاربها... صور

سئمت فتاة دانماركية من معايير الجمال المفروضة، والتي تكون أكثر صرامة على الفتيات منها على الرجال، ورمت الملقط بعيدا وسمحت لحاجبيها وشاربها بالنمو بشكل طبيعي.

الفتاة صاحبة الـ31 عاما، إلدينا جاغاندزاك، التي نشأت في قرية قريبة من العاصمة الدنماركية، كوبنهاغن، عانت بشدة من شعر الوجه الكثيف، لكنها قررت مؤخرا أنها ستضع حدا لهذه المشكلة، حيث ستتوقف ببساطة عن إزالة شعرها وتقبل نفسها كما هي.

لترمي ملقط الشعر بعيدا ولتسمح لحاجبيها وشاربها بالنمو بشكل طبيعي.

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وأشارت إلدينا إلى أنها أصبحت الآن أكثر ثقة وشجاعة وانفتاحا. ونصحت الآخرين بعدم المساواة مع رأي الآخرين في أنفسهم، بحسب ما نقل موقع life.

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وقالت "أريد أن أنقل إليكم أننا جميعا مختلفون، وهذا أمر طبيعي. لا يوجد خطأ، يجب أن يكون لكل شخص (بغض النظر عن الجنس) الحق في فعل ما يريد بمظهره. افعل ما هو مناسب لك، وسيكون الأصدقاء المخلصون هناك. أنا لست مؤيدا أو معارضا للحلاقة أو النتف، لكنني مؤيد لحق الجميع في الاختيار".